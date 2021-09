TV: Oavgjort efter galen avslutning i toppmötet

Lautaro Martinez skickade in 1-0 för Inter redan efter sex minuter med ett riktigt klassavslut på volley i straffområdet. Ruslan Malinovskyj i Atalanta ville inte vara sämre när han dundrade in 1-1 med ett perfekt placerat distansskott med en halvtimme på klockan. Sju minuter senare höll sig Rafael Toloi framme på en retur och rakade in 1-2, vilket gav Atalanta ledningen in i pausvilan.

Edin Dzeko var lika påpasslig när han utnyttjade en målvaktsretur och kvitterade till 2-2 från nära håll efter 70 minuters spel. Därefter väntade en svettig avslutning.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid fick Inter straff efter en hands på Atalanta-spelare i eget straffområde. Federico Dimarco klev fram, men dundrade straffen rakt upp i ribban och 2-2 stod sig.

Bara minuten senare skickade gästernas Roberto Piccoli in bollen i nät bakom Inter-målvakten Samir Handanovic och vild glädje bröt ut i Atalanta-lägret. Målet dömdes dock bort, då det visade sig att bollen var utanför kortlinjen i ett tidigare skede när Handanovic försökte rädda bollen från att gå ut till hörna. Matchen slutade i stället 2-2 efter en riktig thriller.