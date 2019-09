TV: Olsens Cagliari tog viktig seger efter sent avgörande

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Robin Olsens Cagliari besegrade Dejan Kulusevskis Parma förra helgen. Under kvällen vann man på nytt, denna gång mot Genoa hemma med 3-1.

Giovanni Simeone gav Cagliari ledningen i 46:e minuten. Den 24-årige argentinaren höll sig framme i straffområdet och mötte ett inlägg med pannan. Nicken gick välplacerat nära höger stolpe.

Därefter skulle det dröja innan nästa mål kom, och då var det gästerna Genoa som stod för kvitteringen. Och det var ett vackert sådant i 83:e minuten.

Antonio Sanabria klackade utanför straffområdeslinjen bollen vidare till Christian Kouamé som tog med sig den och bombade in 1-1 bakom Robin Olsen.

Men bara två minuter senare skulle den forne Milanspelaren Cristian Zapata kliva in i handlingen. Dessvärre med ett självmål från 32-åringen och Cagliari i ny ledning.

Slutsiffran spikades då Joao Pedro i 87:e minuten tog vara på misstag från Genoa. Pedro klev ensam in på offensiv planhalva och kunde i lugn och ro sikta in sig och skicka in 3-1.