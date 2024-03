TV: Pulisic frälste Milan – som stormar mot Champions League

Inter har distanserat sig i toppen av Serie A och det mesta talar för att Simone Inzaghis manskap kan fira ytterligare en ligatitel under våren.

Således har de jagande lagen, med Milan i spetsen, fått rikta in sig i att knipa en av de tre övriga platserna som innebär Champions League-spel nästa säsong och under söndagen tog "Rossoneri" ett stort kliv mot att säkra en topp fyra-placering.

På förhand är hemmamötet med Empoli ett av säsongens enklare, men Milan hade stora problem med att få hål på Elia Caprile och hans Empoli-försvar. Men utdelningen skulle till sist komma.

Efter 40 minuters spel sprang sig Noah Okafor loss. Schweizaren hittade sedan in till Christian Pulisic som avslutade på ett tillslag. Amerikanen hade sedan viss flyt när han fick se sitt avslut styra via Empoli-försvarare och in i mål.

Initialt vinkades målet av för offside, men efter en VAR-kontroll förkunnade till sist domarteamet att målet var regelrätt och 1-0 var således ett faktum inför den andra halvleken.

Matchens andra akt blev sedan inte någon sprakande tillställning. Detta innebar också att målet från den första halvleken stod sig som matchens enda och Milan kunde således bärga en blytung trepoängare.

Segern innebär att Milan har 59 poäng. Ner till Bologna på fjärde plats är det nu åtta poäng, samtidigt som tabellfemman Roma har tolv poäng upp till andraplacerade Milan, med en match mindre spelad.

Startelvor:

Milan: Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández – Bennacer, Reijnders – Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor – Jovic.

Empoli: Caprile – Ismajli, Walukiewicz, Luperto – Gyasi, Fazzini, Maleh, Pezzella – Cambiaghi, Zurkowski – Niang.