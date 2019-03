TV: Roma föll tungt mot Napoli - tappar i CL-jakten i Serie A

Roma har tappat i kampen om Europaplatserna i Serie A och när man tog emot Napoli på lördagen låg man fyra poäng efter Milan på fjärdeplatsen, med en match mindre spelad än Milano-laget.

Och gästerna började bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Arkadiusz Milik stod för ett snyggt nummer när han tog emot bollen och snurrade runt i en rörelse, innan han tryckte upp bollen i nättaket bakom Robin Olsen. Olsen stod senare i halvleken för en fin benparad när Simone Verdi blev frispelad precis framför mål.

Napoli hade senare ytterligare en boll i nät, men Milik blev avvinkad för offside. Istället kunde Roma kvittera när Patrik Schick blev fälld i straffområdet och Diego Perotti var kylig från straffpunkten.

Napoli återtog ledningen direkt i inledningen av andra halvleken. Ett täckt skott hamnade hos Callejon som slog in en hård boll som smet förbi Robin Olsen och hittade Dries Mertens, vilket gav anfallaren möjligheten att enkelt raka in bollen i det öppna målet.

Olsen kapitulerade för tredje gången i matchen bara fem minuter senare. Efter en snabb Napoli kontring fick Verdi stå helt fri vid straffpunkten och yttern kunde kyligt placera in 3-1 utom räckhåll för den svenske målvakten.

Napoli skulle även göra ett fjärde mål innan matchen var slut. Efter en hörna tio minuter från slutet fick Amin Younes bollen och när inhopparen fick chansen att ta sin egen retur gjorde han inga misstag och tryckte in bollen.