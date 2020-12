TV: Roma rasade ihop mot Atalanta - Ilicic bakom vändningen

Roma har öppnat Serie A-säsongen bra och har häng på toppen. Under söndagen väntade Atalanta på bortaplan i en på förhand tuff match - men Roma skulle ta ledningen direkt.

Efter bara tre minuter fick Henrich Mchitarjan bollen på vänsterkanten. 31-åringen utmanade och slog in bollen i mitten, och där dök Edin Džeko upp. Anfallaren la behärskat in bollen i mål och gav Roma ledningen.

Atalanta jagade en kvittering under den första halvleken, men fick inte in bollen och 1-0 stod sig till pausvilan.

I matchminut 59 kom kvitteringen. Atalanta spelade sig fram och Josip Iličić kunde släppa bollen perfekt till Duvan Zapata som dunkade in kvitteringen via ribban och in. Målet betydde 1-1 och matchen levde igen.

Drygt tio minuter senare skulle Atalanta ta ledningen. Iličić agerade framspelare igen, och Robin Gosens kunde nicka in 2-1. Och två minuter senare kom även 3-1 efter slarv på mitten av Roma. Inhopparen Luis Muriel ryckte sig fri, lurade målvakten, och utökade ledningen.

Iličić skulle bjuda på ett riktigt snyggt solomål med minuter kvar, när han dribblade av hela backlinjen och la in 4-1. Det blev även slutresultatet, och Atalanta tog sig i och med målet upp på 21 poäng. Nu är de bara tre poäng bakom Roma, med en match mindre spelad.

Se alla målen nedan.

Startelvor:

Atalanta: Gollini - Toloi, Romero, Dijmsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Malinovsky, Zapata

Roma: Mirante - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola - Pedro, Dzeko, Mchitarjan