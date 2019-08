TV: Roma tappade till kryss - trots Kolarovs frisparkskanon

Roma premiärspelade under söndagen mot Genoa på hemmaplan i Serie A. Det blev en målglad match, där svenske landslagsmålvakten Robin Olsen, som rapporteras vara på väg bort från Roma, inte var med i lagets matchtrupp.

Roma-yttern Cengiz Ünder inledde redan i sjätte minuten målskyttet till 1-0. Turken gled in framför mål och placerade in bollen i nätmaskorna. Däremot fick han inte fira länge, då Andrea Pinamonti tio minuter senare kvitterade till 1-1. Matchen svängde vidare och i halvtid var det 2-2 efter mål av Edin Dzeko och Domenico Criscito från elvametersmarkeringen.

Då klev Aleksandar Kolarov, fyra minuter in i andra halvlek, in i handlingarna. Serben slog till med en frisparksmål, via ribban och någon centimeter på rätt sida, för hemmalagets del, om mållinjen. Roma var åter i ledning och såg ut att gå mot seger, men tappade in ytterligare ett mål till kryss, 3-3 på Stadio Olimpico.

Genoa-svensken Oscar Hiljemark, som precis som Olsen ryktas vara aktuell för ett klubbyte, kom inte heller till spel i matchen.