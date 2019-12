TV: Roma vände underläge till seger mot jumbon - Perottis straff avgjorde

Foto: C More

Topplaget Roma mot jumbon Spal. Det som på förhand såg ut att kunna bli en enkel match för hemmalaget blev en tuff resa.

Spal gick till pausvila i ledning efter en riktig tabbe av Aleksandar Kolarov. Backen fick inte kontroll på en passning och sparkade ner Thiago Rangel Cionek som fick in en fot. Gästerna fick straff och Andrea Petagna rullade säkert in 1-0.

Roma kom tillbaka in i matchen i den 53:e minuten när Lorenzo Pellegrini sköt ett skott som styrde via Nenad Tomovic och in i mål. Tio minuter senare fick hemmalaget en straff, och Diego Perotti satte säkert 2-1 och vändningen var ett faktum.

Roma vann sedan matchen med 3-1 efter att Henrich Mchitarjan petat in bollen från nära håll. Efter segern är Roma fyra i Serie A. Spal är sist i serien.