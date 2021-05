TV: Roma vann Rom-derbyt - Pedro stod för solomål

Roma tog under lördagskvällen emot Lazio i ett Rom-derby i Serie A. Roma har haft en tung säsong och får i sommar in José Mourinho som ny huvudtränare, men ville under lördagen avsluta säsongen på ett snyggt sätt med en derbyseger.

Roma tog, i den 42:a minuten, ledningen i matchen, då Edin Dzeko tog sig in i straffområdet och sedan spelade fram Henrich Mchitarjan till 1-0 i halvtid. Några minuter in i andra halvlek var Bryan Cristante sedan nära att utöka till 2-0, medan Ciro Immobile därefter var nära att kvittera med en klackspark i mitten av halvleken.

I stället punkterade Pedro, i den 78:e minuten, matchen med ett solomål till 2-0 och därmed bärgade Roma tre nya poäng efter förlust senast mot Inter på bortaplan.

Roma är placerat på sjunde plats i ligan, medan Lazio är på sjätte plats i Serie A. Roma har en match kvar att spela av säsongen, medan rivalen har två matcher kvar av ligaspelet.