TV: Ronaldo bakom ny Juventus-seger

Cristiano Ronaldo leder skytteligan i Serie A och på söndagen fortsatte portugisen att producera mål.

Juventus ställdes mot Sassuolo på bortaplan och efter dryga 20 minuter tog man ledningen. Ronaldo sköt ett skott från utanför straffområdet som målvakten släppte retur på. Sami Khedira höll sig framme och stötte distinkt dit bollen i nät.

Med 20 minuter kvar skulle också portugisen själv skriva in sig i målprotokollet. På en hörna nådde han högst och knoppade in 2-0.

I den 80:e minuten fastställde Emre Can slutresultatet till 3-0 på pass från Ronaldo, som nu gjort 18 mål i Serie A.

Segern var Juves 20:e för säsongen i ligaspelet.

Se Ronaldos 2-0-mål i spelaren.

