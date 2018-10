TV: Ronaldo hjälte för Juventus – avgjorde med kanonskott

Cristiano Ronaldo hade en tung inledning i sin nya klubb Juventus. Men allt eftersom har den portugisiske stjärnan kommit i gång och borta mot Empoli blev han stor matchhjälte.

Hemmalaget tog dock ledningen efter knappa halvtimmens spel genom Francesco Caputo. Målet blev det enda i första halvlek, men i den andra skulle Juventus vända på matchen.

Först tilldömdes Turinlaget en tveksam straff efter att Paulo Dybala gått omkull i straffområdet. Fram stegade Ronaldo och placerade kyligt dit kvitteringen fram till 1-1.

Med 20 minuter kvar kom nästa mål från portugisen. Han fick bollen utanför straffområdet och klippte till med högerfoten och bollen borrade sig in i det bortre krysset.

- Det var en krånglig match. Vi visste att det skulle bli svår, särskilt efter en Champions League-match och vi var lite trötta, säger Cristiano Ronaldo efter matchen enligt Football Italia.

Målet blev matchens sista och Juventus tog därmed sin nionde seger för säsongen. Laget leder Serie A, sju poäng före Napoli som har en match mindre spelad.

Det var en viktig vecka, vi gjorde en fantastik insats mot Manchester United på Old Trafford och vi gjorde bra här också i svåra förhållanden, säger Ronaldo.

Se Ronaldos 2-1-mål i spelren nedan.

