TV: Ronaldo hjälte i Turin-derbyt - nådde ny milstolpe i Italien

Juventus var inför veckans möte med Young Boys redan klart för slutspel i Champions League, men föll ändå lite oväntat i Schweiz. I kväll var laget revanschsuget i derbymötet med Torino och visade sig inte vara svagt i Serie A-drabbningen.

Juventus var redan i den 14:e minuten nära att ta ledningen i matchen, då Cristiano Ronaldo slog till på volley från nära håll, men fick se Torino-målvakten Salvatore Sirigu rädda avslutet. Målvakten tvingades strax efter det kliva av skadad och blev ersatt av Salvador Ichazo, som i andra halvlek kom att spela en huvudroll i matchen.

Ichazo rev i den 68:e minuten ner Mario Mandzukic i straffområdet efter en svag hemåtpassning av Simone Zaza, villket gav Juventus straff. Ronaldo var kylig från straffpunkten, sköt 1-0 och firade målet på lite märkligt vis genom att springa fram till Ichazo och hoppa upp med bröstet mot målvakten.

Målet var också ett speciellt sådant, inte bara Ronaldos elfte ligamål i höst, även Juventus 5 000:e mål genom historien i Serie A. Det är flest av alla italienska lag någonsin.

Juventus höll sedermera undan och vann mötet med 1-0. Laget toppar därmed fortsatt ligatabellen och nu med elva poäng ner till Napoli på andraplats som har en match mindre spelad i Serie A.

It's first blood to @juventusfcen in the Derby della Mole tonight - @Cristiano slots home from the penalty spot!



Watch Serie A Live on Strive: https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #ToroJuve pic.twitter.com/ERqe8sfhZx