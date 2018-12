TV: Ronaldo räddade Juventus igen - dubbeln gav seger mot Sampdoria

Juventus tappade poäng för bara andra gången i årets ligaspel under annandagen, när Atalanta lyckades knipa en poäng på hemmaplan efter en underhållande tillställnings som slutade 2-2. Då kom Cristiano Ronaldo in från bänken och räddade ett kryss med ett sent mål, men mot Sampdoria var anfallaren med från start.

Ronaldo öppnade också målskyttet redan i andra minuten, när han tog emot en crossboll, skapade sig yta och pricksköt in 1-0 intill bortre stolpen.

Men Sampdoria kom tillbaka in i matchen när Emre Can, efter VAR-bedömning, ansågs ha mött en boll med sin armbåge och hemmalaget tilldömts straff. 35-åriga Fabio Quagliarella stegade fram och satte kyligt sitt tolfte mål för säsongen.

Men i andra halvlek fick Juventus straff när Alex Ferrari bedömdes ta bollen med handen i sitt straffområde och fram stegade Cristiano Ronaldo som var lika kylig som Quagliarella. Portugisen gjorde sitt 14:e ligamål för säsongen och gav alla poängen till Juventus.

Det såg ut som att Sampdoria hade kvitterat på övertid, men Riccardo Saponara mål underkändes efter VAR kopplats in ännu en gång, då mittfältaren var offside i uppbyggnaden till målet. Tack vare segern har Juventus nu en ledning på tolv poäng i Serie A, med en match mer spelad än tvåan Napoli.