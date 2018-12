TV: Såg ut att tappa poäng - då frälste anfallaren Napoli med magisk frispark

Napoli skuggar Juventus i toppen av Serie A. Under lördagen vann Juventus mötet med Torino och under söndagen jagade Napoli tre poäng för att inte tappa allt för mycket mark i toppen av ligan.

Bortamötet med Cagliari såg ut att sluta mållöst, men på tilläggstid klev anfallaren Arkadiusz Milik fram och frälste Napoli. På en frispark knorrade polacken in bollen i nät bakom en maktlös Alessio Cragno i hemmamålet.

Målet var Miliks åttonde för säsongen och innebar seger för Napoli. Avståndet upp till Juventus är åtta poäng när bägge lagen har spelat 16 matcher.

Se Miliks frisparksmål nedan.

Magnificient Milik! @arekmilik9 scores his eighth in fourteen @SerieA games for @sscnapoli and this one is a stunner!



