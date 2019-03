TV: Seger för Ranieri i återkomsten - Olsen fick släppa in märkligt självmål

Efter att ha åkt ut ur Champions League mot Porto i åttondelsfinalen så valde Roma-ledningen att avskeda tränaren Eusebio Di Francesco. In plockade man i stället ett välbekant ansikte i form av italienaren Claudio Ranieri, som tränade klubben mellan 2009 och 2011.

På måndagen var det dags för återkomst på Olimpico för Ranieri – och det slutade med seger mot bottenlaget Empoli, med 2-1.

Stephan El Shaarawy inledde målskyttet redan efter knappt tio minuter då han drog till med ett kanonskott en bit utanför straffområdet. Bara minuterna senare fick dock landslagsmålvakten Robin Olsen vittja nätet då mittbacken Juan Jesus på ett mycket märkligt sätt nickade in bollen i eget mål.

Innan den första halvleken var över kom sedan det som skulle visa sig bli segermålet. Patrik Schick nådde högst på Alessandro Florenzis fina frispark och nickade in 2-1. Just Florenzi fick sedan syna det röda kortet med tio minuter kvar, men huvudstadsklubben höll ut och inkasserade tre viktiga poäng i kampen på en Champions League-plats till nästa säsong.

Ranieris kontrakt löper över den sista juni i år.

Juan Jesus won't have impressed his new boss with this one - the defender jumps highest to send a header beyond his own goalkeeper! It's all level between @OfficialASRoma and @EmpoliCalcio!



