TV: Sema bakom Udineses seger - stod för andra ligamålet

Udinese låg inför matchen på 13:e plats och mötte Sassuolo på 14:e plats hemma på Stadio Friuli och det skiljde två poäng mellan lagen.

Ken Sema som startat merparten av alla ligamatcher denna säsong skulle skriva in sig i målprotokollet. Men innan svensken klev in i handlingen hade Stefano Okaka nickat in 1-0 efter hörna i den 14 matchminuten.

Matchen stod och vägde men då klev Sema fram, i 68 minuten spelade Seko Fofana fram 26-åringen i vänstra delen av straffområdet.

Men det återstod fortfarande en hel del arbete men Semas låga avslut var hårt och lågt och gick via högra stolpen in i mål till 2-0. Det var också Semas andra fullträff i Serie A den här säsongen.

Rodrigo De Paul avslutade målskyttet på övertid när Udinese utnyttjade en omställning på bästa sätt. Seger innebär att laget för stunden klättrar upp på en nionde plats i tabellen.

Se Semas fullträff i spelaren ovan.