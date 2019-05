TV: Sent Ronaldo-mål räddade Juventus-poäng i derbyt

Torino tog ledningen i den 18:e minuten genom Sasa Lukic och såg länge ut att gå mot en seger på bortaplan. Men med några minuter kvar av ordinarie tid klev Juventus store stjärna Cristiano Ronaldo fram.

Portugisen nickade in ett inlägg till 1-1, i den 84:e minuten, och räddade därmed en poäng.

Juventus har redan säkrat Serie A-titeln den här säsongen.

Se Ronaldos 1-1-mål i tweeten nedan:

. @Cristiano saves the day for @juventusfc once again!

Se Torinos 1-0-mål i tweeten nedan:

Against the run of play @TorinoFC_1906 have taken the lead in the Turin derby!



