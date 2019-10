TV: Svanberg i fokus – iblandad när mål blev bortdömt

Mattias Svanberg fick chansen från start när Bologna under söndagen tog emot Lazio. Det var också hemmalaget som tog ledningen efter 21 minuters spel. Riccardo Orsolini skickade in ett fint inlägg som Ladislav Krejci nådde högst på och kunde nicka in i mål.

Men glädjen i hemmalaget blev kortvarig.

Blott två minuter senare kom kvitteringen genom Ciro Immobile. Anfallaren blev frispelad inne i straffområdet och skickade in 1-1 bakom Lukasz Skorupski i hemmamålet.

Åtta minuter senare skulle nästa mål komma och då var Svanberg högst delaktig. Svensken tog emot bollen inne i straffområdet och avlossade ett högerskott som prickade stolpen, på returen högg Rodrigo Palacio som kunde ge Bologna ledningen på nytt.

Med sex minuter kvar till pausvilan skulle Lazio kvittera igen – återigen var det Immobile som höll sig framme. Efter fint kombinerat spel av gästerna friställdes anfallaren i straffområdet där han kunde trycka dit kvitteringen.

Bologna hade sedan ytterligare en boll inne i mål efter en frispark av Svanberg som en Bologna-spelare styrde in i målet. Men, målet dömdes bort för offside.

Andra halvlek blev grinig och såväl Lucas Leiva i Lazio som Gary Medel i hemmalaget fick syna det röda kortet.

Bologna har efter sju spelade omgångar nio inspelade poäng och placerar sig på en elfteplats, två poäng bakom Lazio som innehar sjätteplatsen.

Höjdpunkter inom kort.