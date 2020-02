TV: Svanberg med assist i skräll mot Roma - Barrow gjorde två kalasmål

Foto: C More

Roma åkte på en tuff förlust hemma mot mittenlaget Bologna under fredagen. En händelserik match på Stadio Olimpico slutade i en 3-2-seger för gästerna.

Svenske mittfältaren Mattias Svanberg, 21, startade för Bologna och han var delaktig i skrällen. Den tidigare Malmö FF-spelaren stod för assisten till det avgörande 3-1-målet, som räckte för att Bologna skulle hålla undan.

Men den här kvällen var främst Musa Barrows. Forwarden lånades in från Atalanta för bara några veckor sedan och mot Roma bjöd Barrow på två mål och en assist. Först spelade han fram Riccardo Orsolini med en läcker djupledsboll till 1-0-målet. Därefter sköt han in ett långskott i bortre hörnet, via en Roma-spelare, till 2-1 i den 26:e minuten och i den 51:a minuten tryckte han in 3-1 efter en soloräd.

Mattias Svanberg varnades i den 38:e minuten när han satte stopp för en kontring och svensken byttes ut i den 73:e minuten. Tio minuter innan pausvilan var mittfältaren nära att själv näta. Men hans avslut gick en bit utanför den bortre stolpen.