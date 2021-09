TV: Trots tidigt drömmål - Inter tappade poäng mot Ekdals Sampdoria

Under söndagen tog Sampdoria, utan skadade Albin Ekdal, emot regerande mästaren Inter på Luigi Ferraris. I mittförsvaret hos gästerna gjorde egna produkten Federico Dimarco sin första start i Inter-tröjan, ett förtroende han skulle komma att tacka för. 18 minuter in i matchen fick Inter en frispark strax utanför straffområdet, fram klev Dimarco och sköt in ledningsmålet med en projektil i bortre krysset.

Sampdoria kvitterade till 1-1 genom Maya Yoshida efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Strax innan halvtidsvilan återtog gästerna ledningen efter att Lautaro Martinez förvaltat en sylvass kontring.

Inter fick dock bara med sig en poäng från matchen. Andra halvleken var bara drygt två minuter gammal när Sampdorias Tommaso Augello läckert sköt in kvitteringen på volley, vilket blev matchens sista mål.

Mötet slutade 2-2 och Inter tappade därmed sina första poäng för säsongen. Milanoklubben ligger för tillfället tvåa i en haltade tabell med sju inspelade poäng. För Sampdoria var poängen klubbens andra för säsongen.