TV: Tung kväll för Juventus - föll stort mot Fiorentina

Ett par timmar inför Juventus möte med Fiorentina blev det klart att Turinlaget fråntas segern mot Napoli som man fick efter att Napoli inte dykt upp när lagen skulle mötas i Turin i början av oktober. Efter att lokala myndigheter avrått Napoli från att åka till Turin för att spela, då laget hade två coronafall i truppen, tilldömdes Juventus segern med 3-0.

Men efter överklagande från Napoli kom i dag beskedet att stormötet lagen emellan ska spelas. Juventus fråntogs därmed sin seger och inför tisdagens match mot Fiorentina var avståndet upp till serieledande Milan sju poäng i stället för fyra.

Och Juventus fick en mardrömsstart mot Florenslaget.

Efter tre minuters spel hittade Franck Ribery anfallskollegan Dušan Vlahović i djupled och med en fin chipp lyfte serben in 1-0 för Fiorentina.

Och Juventus tunga start var inte slut där.

En kvart in i matchen kom Juan Cuadrado in sent i en duell och hans tackling med dobbarna före renderade i ett direkt rött kort.

- Den är hemsk, sade C Mores expert Matias Concha i sändningen.

I andra halvlek inledde Juventus starkt och Cristiano Ronaldo hade bland annat ett bortdömt mål.

Men i stället för kvittering kunde Fiorentina utöka gånger två. Med kvarten kvar stötte Alex Sandro in bollen i eget nät och några minuter senare kunde Martin Caceres från nära håll stöta in 3-0 för Fiorentina.

Uruguayanens mål blev också matchens sista och Juventus inkasserade därmed säsongens första förlust i Serie A.

- Det gick bra direkt från start men vi visade också god moral och målmedvetenhet. Det är något vi gjort de senaste matcherna och vi behövde hålla oss lugna och fokuserade, säger Fiorentinas lagkapten German Pezzella till italienska Sky enligt Football-Italia.

- Nu kan vi vila i ett par dagar, men sedan måste vi spela med samma attityd.

Kvällen var minst sagt tung för Juventus som fortsatt är sju poäng bakom serieledande Milan.

Lagens startelvor:

Juventus: Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro - Chiesa, McKennie, Bentancour, Ramsey - Morata, Ronaldo

Fiorentina: Dragowski - Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi - Amrabat, Valero, Castrovilli - Ribery, Vlahovic