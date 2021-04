TV: Tungt kryss för Juventus - efter Kulusevski-blunder

Under lördagskvällen ställdes Juventus borta mot Torino i ett derby i Serie A. Med i startelvan fanns Dejan Kulusevski, men svensken hade en tuff kväll.

Juve tog ledningen efter drygt tio minuters spel när Federico Chiesa bröt sig fram i offensivt straffområde och kunde placera in 1-0 mellan benen på Salvatore Sirigu i Torinos mål. Knappt 30 minuter in i matchen skulle dock Torino kvittera. Efter ett hårt avslut från straffområdeslinjen släppte Wojciech Szczesny en retur rakt ut och Antonio Sanabria kunde nicka in 1-1 i öppet mål.

ANNONS

Direkt i andra skulle också Torino ta ledningen i Turinderbyt.

Kulusevski skulle spela bollen till en medspelare på defensiv planhalva, men passade i stället bollen till Sanabria i Torino. Forwarden avancerade framåt och från en position till vänster i straffområdet testade han ett avslut som gick in vid den främre stolpen. Sanabrias avslut var långt ifrån otagbart för Szczesny och målvakten fick tillsammans med Kulusevski ta på sig Torinos 2-1-mål.

- Det blir kostsamt för Dejan Kulusevski. Det är han som bjuder Torino på 2-1-målet och dessutom är det en boll som Wojciech Szczesny borde kunna få ut till en hörna. Han släpper den i första och det får man absolut inte göra i ett sådant här läge, sa C Mores kommentator Jesper Hussfelt i sändningen.

- Jag sitter och håller mig för pannan. Jag tänker: ”Nej, nej, nej, inte en gång till”. Det var inte många omgångar sedan han gjorde en liknande passning rakt in i gapet. Ofokuserat och okoncentrerat lägger han in bollen helt fel. Den var menad till de Ligt, sa experten Matias Concha.

ANNONS

Efter Torinos 2-1-mål flyttade Juventus fram positionerna där Cristiano Ronaldo bland annat fick ett gyllene läge att skarva in 2-2 med kvarten kvar att spela. Men portugisens avslut gick högt över.

Ronaldo skulle dock få utdelning.

Med drygt fem minuter kvar av matchen nickade han in 2-2 från nära håll. Det dröjde dock någon minut innan målet godkändes då Ronaldo såg ut att vara i offsideposition, men efter VAR-granskning signalerades det för mål. Några fler mål bjöd inte matchen på och derbyt slutade därmed 2-2.

Kulusevski blev utbytt med ungefär 20 minuter kvar av matchen. Svensken stod även i början av mars för en liknande blunder, som den i kväll, i 3-1-segern mot Lazio, och nu uttalar sig Andrea Pirlo om lördagskvällens misstag.

- Som vanligt gör vi livet svårt för oss själva. Vi hade hoppats på en annorlunda halvlek, men vi gjorde det misstaget direkt och behövde ta oss tillbaka direkt, säger Pirlo enligt Football-Italia och fortsätter:

ANNONS

- Det misstaget liknar det vi gjorde mot Lazio. Tyvärr händer det lite för ofta och vi tappar i koncentration. Vi måste lära oss att vi inte kan tappa koncentrationen för en enda sekund. I det ögonblicket vi tappar bollen kan vi bli straffade.

Pirlo menar samtidigt att misstag kan hända och att det är naturligt.

- Misstag händer oavsett om du är spelare, tränare eller domare. Vi måste fortsätta att vara fokuserade, vara på tårna och ha förståelse för den stunden vi går igenom nu.

Resultatet innebär att Juventus missade chansen att rejält ta in på Milan och Inter, som ligger på andra och tredje plats i Serie A.

- När vi inte vinner kan vi inte vara nöjda. Vi vet att vi måste bli bättre. Vi försöker att vinna matcher, då det hjälper alla att slappna av.

Startelvor:

Torino: Sirigu - Izzo, Bremer, Buongiorno - Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi – Verdi - Belotti, Sanabria

ANNONS

Juventus: Szczesny – Cuadrardo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro – Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa – Morata, Ronaldo