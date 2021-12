Udinese sparkar Luca Gotti: "Det hjärtligaste tack"

På 16 matcher i Serie A har Udinese samlat ihop 16 poäng. Den 12 september besegrade de Spezia på bortaplan. Sedan dess har de endast stått som vinnare i en match. Senaste segern kom den 7 november och nu agerar klubben.

Huvudtränaren Luca Gotti får sparken, meddelar klubben i ett pressmeddelande.

”Det hjärtligaste tack till tränaren för de åren vi spenderat tillsammans. Klubben önskar Gotti allt gott i resten av sin karriär”, skriver de i pressmeddelandet.

Gotti kom till Udinese under sommaren 2019. Han gick då in som assisterande men tog under hösten över rollen som huvudtränare. Tidigare har han varit assisterande i Chelsea, Bologna och Parma.