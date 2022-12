Uppgifter: Espanyol vänder Hien ryggen

Isak Hien lämnade i somras Djurgårdens IF för spel i Serie A med Hellas Verona, då 23-åringen stått för storsuccé i blårändernas mittlås under våren och sommaren. Under hösten har han sedan varit ordinarie i Hellas mittlås samtidigt som han slagit sig in i det svenska landslaget.

Det har redan skapat vidare intresse för mittbacken. Det har ryktats om att La Liga-klubben Espanyol och Serie A-klubben Torino, som var intresserat redan när Hien skrev på för Verona, ska vara sugna på att värva honom redan.

Men under helgen har intresset minskat då spanska radiokanalen Rac1 skriver under helgen att Espanyol ”vänt Hien ryggen”. Kanalen skriver att Barcelona-klubben valt att fokusera helt på den mexikanske landslagsbacken César Montes från Monterrey i stället.

ANNONS

Det beskedet ska ha kommit efter att Verona i helgen nobbat ett bud på Hien om 5,5 miljoner euro och meddelat att man inte är intresserat av att sälja honom.

Hien har noterats för tolv framträdanden i Serie A under hösten.