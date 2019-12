Uppgifter: Nykomlingen i Serie A kan sparka tränaren efter knappt en månad

Nykomlingarna har haft det tungt i Serie A, trots att man satsade stort och värvade in Mario Balotelli i augusti. Hittills har laget bara vunnit två matcher av 13 matcher.

Det femte november beslöt klubben sig för att göra en förändring och den forne världsmästaren Fabio Grosso plockades in och ersatte Eugenio Corini. Men under 42-åringens ledning har man förlorat de tre första matcherna och släppt in tio mål utan att göra ett enda framåt.

Nu skriver ett flertal italienska medier att Grossos tid i klubben kan vara över. Football-Italia hänvisar vidare till Tuttomercatoweb som skriver att det bara handlar om timmar.

Lösningen ska nu enligt sajten vara att plocka tillbaka Corini som tränare som tränat klubben i 14 månader och var också med att ta Brescia upp till Serie A förra säsongen.

Brescia ligger just nu sist i tabellen med endast sju poäng.