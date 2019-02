Uppgifter: Ronaldo missar Napoli-mötet

Det var i söndagens möte med Bologna som Cristiano Ronaldo fick en smäll mot vänster ankel. Portugisen har besvärats av smällen och under onsdagen meddelade Juventus att 34-åringen avstod lagets träning. Ronaldo undersöktes under gårdagen och ska undersökas på nytt under torsdagen.

Enligt Gazetta dello Sport så kommer portugisen att missa Juves möte med jagande Napoli på San Paolo. Tidningen menar att Ronaldo kan komma att medverka på bänken, och hoppa in om det verkligen behövs. Men prioriteten ska vara att inte förvärra skadan inför Champions League-returen mot Atlético Madrid den 12 mars. Då ska Juventus försöka vända på ett 2-0-underläge från bortamötet.