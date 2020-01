Uppgifter: Zlatan gör debut mot Sampdoria - men startar på bänken

Efter en tids rykten blev Zlatan Ibrahimovic i slutet av december till slut klar för en återkomst i Milan efter att ha lämnat Los Angeles Galaxy.

I morgon ställs Milan mot Sampdoria på San Siro i Serie A, och då kan svensken komma att göra sin comeback för klubben. La Gazzetta dello Sport skriver dock att Ibrahimovic kommer att starta matchen på bänken, då den polske anfalaren Piatek kommer att få starta.

Vidare skriver tidningen dock att Ibrahimovic av allt att döma kommer att få göra ett inhopp.

Måndagens möte mellan Milan och Sampdoria börjar klockan 15:00 och visas på TV4, C More Fotboll samt streamas på C More. Sändningen startar klockan 14.45.

