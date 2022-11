Zlatan Ibrahimovic närmar sig comeback: "Hoppas vara tillbaka väldigt snart"

Globe Soccer Awards är en fotbollsgala som anordnas av European Club Association i samarbete med European Association of Player's Agents. Under galan som pågår under torsdagskvällen prisades Zlatan.

Svensken fick ta emot ‘Player Career Award’. Ett pris som hedrar stora fotbollsspelares karriärer. Ett pris som tidigare har tilldelats bland annat, Francesco Totti och Ronaldinho.

I samband med att Zlatan tog emot priset bekräftade han att en comeback på planen närmar sig.

- Jag vill vara tillbaka på planen snart. Jag mår bra, jag hoppas vara tillbaka väldigt snart, säger han under galan enligt Fabrizio Romano.

Svensken förväntas vara tillbaka i spel under inledningen av 2023.