Zlatan Ibrahimovic sjuk – utanför Milans trupp till helgens Serie A-match

Zlatan Ibrahimovic har varit en injektion för Milan sedan ankomsten i början av januari och efter hans intåg har klubben vunnit fem av sex matcher. När klubben förbereder sig för sin sjunde match med svensken i laget, får de dock ut att få göra det utan anfallaren på plan.

- Under de tre senaste dagarna har Ibrahimovic och (Simon) Kjær haft influensan och jag tvivlar att vi kommer att kunna använda dem. Det har varit muskelproblem för Krunic också, så ja, vi har mer än ett par problem, säger Milans tränare Stefano Pioli enligt Football Italia.

Sjukdomen gör att Ibrahimovic, som spelat i samtliga Serie A-matcher sedan återkomsten till Milano, inte kommer till spel i matchen. Under lördagskvällen presenterade Milan sin trupp till matchen, där svensken och dansken inte var med. Men Pioli verkar inte vara allt för oroad ändå.

- Vi tog in spelare med kvalitet och erfarenhet (under januari), men också ett par intressant unga talanger. Oavsett vem som spelare istället för Ibrahimovic i morgon kommer han göra det bra, säger Pioli.

Zlatan har gjort två mål på fem matcher för Milan, som har klättrat i tabellen och ligger åtta efter en tung höst.

Milans möte med Hellas Verona under söndagen visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 14.55.

Se truppen i tweeten nedan.