Zlatan om nya jobbet: "Fick ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till"

Under två dagar i veckan anordnade Financial Times Business of Football Summit varav torsdagen var på pampiga hotellet the Biltmore i centrala London. Under en rad framträdanden på konferensen avhandlade man ämnen i allt från Saudiarabiens satsningar till hur Uefas nya finansiella regelverk påverkar fotbollen och vidare till damfotbollens tillväxt, arenors betydelse, mediarättigheters fallande värde och vad som sker kring klubbköp.

Under torsdagen framträdde bland många andra Napoli-ägaren Aurelio De Laurentiis, La Liga-basen Javier Tebas, entreprenören Michele Kang som äger damlagen Lyon och Washington Spirit, Storbritanniens idrottsminister Lucy Frazer samt John Textor med ägarintressen i Crystal Palace, Lyon och Botafogo på scenen på lyxhotellet.

Annons

Inför sista punkten på konferensen var det knökfullt i rummet och det var också där Zlatan Ibrahimovic framträdde ihop med den tidigare Goldman Sachs-bankiren Gerry Cardinale som grundade riskkapitalbolaget Red Bird Partners 2014 och där svensken nu är aktiv partner. Till applåder klev svensken upp i grå kostym och svart tröja med polokrage.

Han fick frågan om skälet till att gå in i Red Bird var om ett löfte att bli miljardär. Zlatans svar drog ner skratt.

- Vem säger att jag inte är det redan?

- Först och främst är att jag slutade som spelare och jag lärde känna Gerry. Jag var öppen om hur jag ville leva mitt liv. Jag kände mig fri efter 20 år som spelare och när jag kände helt fri fick jag ett erbjudande inte kunde tacka nej till. Så nu är jag tillbaka i rutinerna.

Red Bird förvaltar närmare 110 miljarder kronor, varav 70 procent är placerat i sport, media och underhållning, och man äger AC Milan sedan 2022 då man betalade 13 miljarder kronor för klubben. Då var Zlatan Ibrahimovic spelare i Milan men i juni i fjol pensionerade han sig efter några skadefyllda säsonger och tog ledigt ett halvår innan Cardinale övertalade honom att bli kollega till amerikanen.

Annons

- En fördel av att jag tog ett år att studera Milan var att jag lärde känna Zlatan, säger Gerry Cardinale.

- Jag är bara så bra som folket jag omger mig inte. Vem skulle känna till fotbollen i Europa och Milan bättre än han? Han är den största lagspelare jag träffat. Han är oerhört ödmjuk och jag har jobbat med många av de största i Hollywood som Ben Affleck eller i sportens värld som Lebron James och Zlatan är på deras nivå.

- Jag lär mig av honom och jag hoppas att han lär av mig.

Sedan december är Zlatan Ibrahimovic inte bara partner i Red Bird Capital Partners, som förvaltar kapital åt allt från privatpersoner till företag genom att investera i olika bolag, utan den tidigare anfallaren är även aktiv senior rådgivare till Milan. Och det är speciellt att vara chef över sina tidigare spelare.

Annons

- De gör som jag säger, annars är de inte kvar. Nej, jag skojar. Som en tidigare spelare så är det knepigt. Jag var lagkamrat med dem och nu måste jag ta beslut och inte vara för snäll. Jag måste tänka på laget och framtiden, men jag har ett bra förhållande med spelarna. Det är ett ungt och hungrigt lag som vill göra bra saker.

Zlatan Ibrahimoic trivs i nya rollen och i samarbetet med Cardinale:

- Han ger mig erfarenheter och insyn i andra världar. Jag är mycket förväntansfull. Jag sa att jag ville börja från noll med något nytt när jag slutade. Jag har mycket lära och kan växa mycket men jag tror att jag har en del att tillföra också. När man jobbar med de bästa blir man också bäst.

- Just nu är fokus på Milan och jag känner till Milan och vi försöker använda Gerrys erfarenheter och försöker få till en blandning av olika saker.

Annons

Zlatan Ibrahimovic pekar på att Serie A behöver investeringar och är efter en del andra ligor och han hoppas att Milan ska få en ny arena för att hämta igen det försprång Premier League har.

- Ja, det kommer att hända. Det är den första nya stadion i Italien som byggs sedan Juventus byggde sin 2011. Det borde vara bra för Milano, Serie A och Italien. Jag ska skapa ett bolag som kan bygga den och sedan hjälpa andra klubbar att bygga arenor, säger Gerry Cardinale.

- Jag vill att Milan ska vinna varje år och det ska vi göra allt för att vi ska göra, men värdet ligger i att det är konkurrens och att ingen vinner år efter år.

Zlatan Ibrahimovic är inte nostalgisk kring sin tidigare hemmaplan.

- Jag tror att San Siro kommer att sakna mig mer än jag kommer att jag kommer att sakna San Siro. Jag fick San Siro att hoppa och jag har fantastiska minnen från San Siro, och mycket historia har skrivits där men allt har sin tid och det kommer alltid en ny start. Med en ny stadion kan man göra fantastiska saker och Milan äger inte San Siro och man vill äga sin egen stadion. Affärsmässigt är det viktigt att äga sin stadion.

Annons

Zlatan Ibrahimovic fick frågan om att Napoli-ägaren Aurelio De Laurentiis kallat agenter för en cancer i fotboll och att svensken jobbat med Mino Raiola.

- Agenter kommer alltid finnas där, de är en del av fotbollen. Det handlar om hur mycket utrymme man ger dem. Agenter har två uppgifter och det är skydda sina spelare och göra det bra för sig själva. Jag hade en av de bästa agenterna och vi växte upp tillsammans. Han såg till att jag tjänade pengar men han tjänade också pengar på mig.

Hade du spelat i Saudi pro league?

- Det finns olika sätt att se på det och om man får möjligheten och erbjudandet som spelare är det kanske svårt att tacka nej. Det handlar om vad du vill göra med din fotboll och vad du vill lämna efter dig, men jag tror inte det kommer att påverka fotbollen i Europa. Ligan kommer att vara som nu eller bli bättre men det är positivt att det kommer in mer pengar i fotbollen.

Annons

Du är delägare i Hammarby - vad är dina planer med det?

- Min plan är att vara en del av den och som tidigare, att jobba för att förbättra och göra den bättre. Jag är involverad i Hammarby precis som jag var tidigare och rollen jag har i dag ändrar inte på det.

Zlatan Ibrahimovic och Gerry Cardinale fick applåder efter sitt framträdande. Svensken ställde upp på en del selfies innan han klev ut i en väntande bil i London-regnet och hemfärd till Milano väntade.

Fotbollskanalens frågor om Jon Dahl Tomasson som ny svensk förbundskapten möttes med tystnad.