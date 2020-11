Zlatan psykades inför straffen: "Missade inte du senast..."

Det blev oavgjort, 2-2, mellan Milan och Hellas Verona under måndagen. Poängräddare blev Zlatan Ibrahimovic, som på övertid nickade in kvitteringsmålet. Men Zlatan stod dessutom för en riktigt svag straff tidigare under matchen då han drog en straff högt över.

Faktum är att det var tredje raka straffen som Zlatan missade (även om han slog in returen mot Inter) - och en faktor som möjligen spelade in var att Veronas målvakt inför straffen försökte psyka svensken.

- Visst missade du den senaste? ska Marco Silvestri har sagt, enligt Sky Sport italia.

Zlatan själv var självkritisk efter matchen och förkunnade att han nu kommer att lämna över uppdraget att slå straffar.

- Han (Silvestri) har inte fel, jag missade senast (mot Sparta Prag i Europa League), sa Zlatan efter matchen.

- Jag tror att jag lämnar över nästa till (Franck) Kessi. Det blir nog bättre.