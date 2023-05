Officiellt: Iniesta lämnar Vissel Kobe

Barcelona-legendaren Andrés Iniesta, 39, lämnade den spanska storklubben 2018, och har sedan dess spelat med Vissel Kobe i Japan. Efter fem år och 133 matcher meddelar nu Vissel Kobe att spanjoren lämnar klubben.

Iniesta vill samtidigt inte avslöja om han nu kommer att avsluta sin karriär.

- Jag vet inte, säger han enligt nyhetsbyrån AP.

Enligt AP vill Iniesta helst fortsätta sin karriär. 39-åringen har i år kommit till spel i fem matcher med den japanska klubben.

Iniesta är mest känd för sin tid i Barcelona och i Spaniens landslag, då han varit med och vunnit La Liga, Champions League, EM och VM.

入団から5年間。

クラブに多大なる貢献をしてくれたキャプテンに心からの感謝を!



For five years since joining, we express our heartfelt gratitude to @andresiniesta8 , who has made significant contributions to #visselkobe !#IniestaKobeForever ❤🤍

#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/gF823Q6OOx