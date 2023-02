Kanadas landslag tillbaka i träning - efter strejk: "Vi tvingas"

I fredags klev det kanadensiska damlandslaget ut i strejk i protest mot sitt förbund som gjort stora nedskärningar ekonomiskt. Det kanadensiska herrlandslaget gick ut och gav medhåll i strejken.

Kärnfrågan är helt enkelt att de båda landslagen en inte tycker att ersättningen till damspelarna är tillräckligt bra och resurserna alldeles för knappa.

Nu är Kanada tillbaka i träning - men parterna är långt ifrån överens fortsatt.

Spelarförbundet i Kanada släppte under söndagen ett uttalande där man skriver att man varit i möte med förbundet som klargjort att om spelarna inte återvänder till jobbet och avslutar strejken skulle förbundet ta till rättsliga åtgärder.

Spelarförbundet skriver att eftersom spelarna inte fått någon individuell ekonomisk ersättning för sina insatster i landslaget under 2022 så har man inte råd med en rättslig tvist då det kan komma att kosta miljoner dollar för spelarna.

I slutet av sitt pressmeddelande skriver man också att man trots att man imorgon kommer att börja träna och sedan också delta i SheBelievesCup fortfarande är starkt kritiska mot förbundet och de ekonomiska nedskärningarna som gjorts. Spelarna har inte ändrat sin ståndpunkt och kommer fortsätta kräva förändring.

Landslagsspelaren Christine Sinclair är tydlig med att deras kamp mot förbundet inte är över:

"För att vara tydlig. Vi tvingas tillbaka till jobbet. Det här är inte över. Vi kommer fortsätta slåss för allting vi förtjänar och vi kommer att vinna. "SheBelieves" spelas i protest", skriver hon på Twitter.

Senare i sommar spelar Kanada VM i Australien och Nya Zeeland. I premiären ställs OS-mästarna mot Nigeria.

To be clear. We are being forced back to work for the short term. This is not over. We will continue to fight for everything we deserve and we will win. The She Believes is being played in protest. https://t.co/1CmXU3CiYp