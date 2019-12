Kinesiska ligan inför lönetak - kan göra det svårare att ta stjärnspelare till landet

Den kinesiska ligan har infört ett lönetak för utländska spelare på drygt 30 miljoner kronor per år. Det kan göra det svårare för lagen att locka till sig europeiska stjärnor.

Den kinesiska ligan har de senaste åren blivit en kraft att räkna med inom fotbollen. Kanske främst då många klubbar kunnat erbjuda extremt lukrativa avtal för att locka till sig europeiska stjärnspelare. Några exempel på spelare som gått till ligan de senaste åren är Oscar, Hulk, Paulinho, Marouane Fellaini och Carlos Tevez.

Under onsdagen meddelade dock den kinesiska ligan en förändring som kan komma att innebära att färre stjärnor väljer att komma till Kina. Det kinesiska förbundet har infört ett lönetak. För inhemska spelare ligger lönetaket på cirka 13,5 miljoner kronor per år. För utländska spelare ligger lönetaket på drygt 30 miljoner kronor per år.

Trots förändringen så finns det kryphål, skriver Titan Sports Plus. Lönetaket inkluderar inte bonusar, så en spelare skulle kunna få en lägre lön och istället få en stor bonus.

Den kinesiska ligan har också ändrat reglerna kring antalet utländska spelare som lagen får ha. Istället för fyra får lagen nu ha fem utländska spelare i sin trupp. På matchdagar får max fyra utländska spelare vara på planen samtidigt.