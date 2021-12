Sam Larsson hjälte i omstarten - avgjorde med frisparksmål

Sam Larsson och Marcus Danielsson spelade båda från start när den Dalian Professional tog emot Henan Jianye under söndagen i omstarten av ligan.

Matchen såg länge ut att bli mållös, men i slutskedet klev Sam Larsson in i handlingarna. Dalian fick en frispark utanför straffområdet, fram steg svensken som sköt i muren - men bollen styrdes in i mål.

Målet blev matchens enda och säkrade segern för svenskklubben. Dalian vann nämligen matchen med 1-0.

Freekick goal made in CSL (1): Sebastian Larsson scored the only goal of the match in the 1st game he plays for Dalian Pro this season. A freekick deflected in. Dalian Pro 1:0 Henan Songshan Longmen. pic.twitter.com/Oh0CpmTSEm