8 trupper, 36 spelare och 5 favoriter - här är Gerhardssons 2019

Damlandslaget har minst sagt haft ett strålande år, med en tredjeplats i fotbolls-VM och obesegrat i årets EM-kvalmatcher kan de stolt se tillbaka på 2019.

Fotbollskanalen har tittat närmare på vilka spelare i damlandslaget som har fått spela flest matcher, och varit uttagna till flest trupper.



Totalt har Peter Gerhardsson kallat till åtta landslagssamlingar under året. Däribland den omfattande VM-samlingen som utgjorde sex av sjutton matcher i år. Trupperna har sett nästan likadana ut, med en stark grund av rutinerade spelare som också kom att bli VM-hjältar. Men det har även kallats in nya spelare under årets gång.

Här är grunden för alla åtta trupper:

Försvarare:

Linda Sembrant, Nathalie Björn, Magdalena Eriksson, Hanna Glas och Jonna Andersson

Mittfältare/Anfallare:

Stina Blackstenius, Lina Hurtig, Kosovare Asllani, Julia Zigotti Olme, Julia Roddar, Anna Anvegård, Caroline Seger och Sofia Jakobsson,

Landslaget startade inte året med Hedvig Lindahl som kom att bli en given spelare i landslaget, inte minst under VM men även resterande matcher. Hennes första kallelse till en landslagstrupp var när laget spelade Algarve Cup, innan det vaktade Cajsa Andersson kassen i två matcher.

Ett annat nytillskott i truppen till Algarve Cup var Madele Janogy, hon gjorde sin första start med landslaget i mötet med Schweiz den 27 februari. Hon har efter det varit uttagen till alla Gerhardssons trupper och leder lagets skytteliga med sex mål.

Strax efter henne kommer Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson som båda gjort fem mål vardera. Asllani har haft en stark säsong med sexton starter, flest av alla i hela laget och som så ofta satte hon ribban för lagets spel med det första VM-målet för laget i VM-premiären mot Chile.

Efter Asllani kommer Sembrant med femton starter och efter det Glas, Jakobsson och Eriksson då trion fått starta i fjorton matcher.



Andra nyckelspelare som drabbats av skador inför EM-kvalmötet med Ungern är, Anna Anvegård och Amanda Ilested de fick båda avstå på grund av skada och sjukdom. Rubensson saknas inför mötet med USA på grund av en hjärnskakning som även gjorde att hon missade de två sista EM-kvalmatcherna mot Ungern och Slovakien.

Peter Gerhardsson presenterade årets sista trupp i förra veckan inför Sveriges möte med USA borta den 8 november. Med på listan fanns givna spelare så som Asllani, Janogy och Seger men även några nykomlingar, Michelle De Jongh och Hanna Bennison. Men också en väletablerad spelare som Jessica Samuelsson är tillbaka efter skador inför mötet med USA, med mer än 50 landskamper i ryggsäcken.