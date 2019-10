Chelseaförsvararen kan debutera för England - uttagen till EM-kvalet

England toppar sin EM-kvalgrupp, tre poäng före Tjeckien och fyra före Kosovo. I den kommande samlingen väntar matcher mot Tjeckien och Bulgarien.

På onsdagen presenterade förbundskaptenen Gareth Southgate truppen till samlingen och då blev Chelseaförsvararen Fikayo Tomori uttagen för första gången i Englands A-landslag. Dessutom var hans lagkamrat Tammy Abraham uttagen i anfallet efter hans målsuccé i inledningen av säsongen.

Både Tomori och Abraham har möjlighet att välja andra länder att representera, vilket har fått vissa att spekulera i att de blir uttagna för att låsa de till England. Abraham har tidigare gjort två träningslandskamper för England.

- Både Tammy och Fikayo Tomori är båda med på egna meriter och har varit del av våra ungdomslandslag hela vägen upp, så vi ser de som engelska spelare och de har en stor önskan av att spela för England i A-landslaget, säger tränaren Gareth Southgate.

Noterbara namn som hamnade utanför truppen är Kyle Walker, Dele Alli, Alex Oxlade-Chamberlain och Jesse Lingard.

Se hela truppen i tweeten nedan.

Here it is: your #ThreeLions squad for this month's #EURO2020 qualifiers against the Czech Republic and Bulgaria!https://t.co/uuLf9zGD3g