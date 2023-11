Erling Haaland bryter tystnaden om sin skada

Erling Haaland fastande i gräset under Norges träningsmatch mot Färöarna tidigare i veckan. Stjärnanfallaren tog sig för foten, blev liggande i gräset en stund men spelade sedan klart matchen. Efteråt tog landslaget kontakt med Manchester Citys läkare och under lördagen meddelade norska fotbollförbundet att Haaland missar EM-kvalet med Skottland under söndagen.

- Skadan är inte allvarlig, men han har så pass mycket smärtor och nedsatt funktion att Skottlandsmatchen kommer lite för tidigt, sa den norske landslagsläkaren Ola Sand till förbundets hemsida.

Nu har även Haaland själv uttalat sig om skadan.

"Jag missar morgondagens match mot Skottland. Jag önskar grabbarna alla lycka. Nu är det dags för behandling och att försöka ta mig tillbaka så snart som möjligt", skriver han på X.

Huruvida Haaland är redo till Citys stormöte med Liverpool nästa helg återstår att se.