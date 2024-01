Flera svenskar klara för åttondelsfinal – Irak skrällvann mot Japan

Förutsättningarna inför dagens batalj mellan svensk-betonade Irak och Japan var enkla. Vinner Irak är de vidare till åttondelsfinal.

Så blev det också.

Irak fick en smakstart på matchen – redan i den femte minuten nickade Aymen Hussein in 1-0. Efter Iraks ledningsmål tryckte Japan på för en kvittering, men istället kontrade Irak in 2-0 i slutet av halvleken. Aymen Hussein kunde nicka in sitt andra mål efter fint förarbete av Ahmed Yahya, och efter en VAR-granskning godkändes målet.

- En brilliant kontring, sa kommentatorn i TV4 Plays sändning.

I början av andra halvlek jagade japanerna ett reduceringsmål, och i minut 57 blåste domaren straff för Japan efter en tilltrasslad situation i Iraks straffområde. Efter en VAR-granskning dömdes dock straffen bort.

Jakten fortsatte för Japan - men det dröjde till matchminut 93 innan reduceringen kom. Liverpool-spelaren Wataru Endo nickade in 2-1 på en hörna.

Trots att Japan tryckte på de sista fem minuterna kunde Irak hålla undan. De är därmed klara för åttondelsfinal i det Asiatiska mästerskapet efter sex inspelade poäng.

Både Halmstads mittfältare Al-Ammari och BP:s Rebin Sulaka spelade 90 minuter för Irak. Hussein Ali blev utbytt i matchminut 46.

Startelvor:

Irak: Hassan – Putros, Sulaka, Ali Haidar, Natiq – Bayesh, Al-Ammari, Yahya, Amyn, Ali Jasim – Hussein.

Japan: Suzuki – Sugawara, Itakura, Taniguchi, Ito – Morita, Endo, Minamino, Kubo, Ito – Asano.

Samtliga matcher i Asiatiska mästerskapet sänds på TV4 Play.