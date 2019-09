Hamads landslagsbyte helt klart – kan nu spela för Irak: ”Äntligen”

Jiloan Hamad valde förra vintern att byta landslag från Sverige till Irak. Men han har fått vänta länge på att allt pappersarbete skulle lösas innan han har kunnat göra debut.

I maj togs han för andra gången ut till Iraks landslag, men missade den samlingen på grund av pappersstrulet.

"Det blir tajt till denna samling. Det är två gånger jag varit uttagen nu men ej kunnat åka. Men vi får se till hösten, då de viktiga VM-kvalmatcherna drar igång", skrev Hamad i ett meddelande till Fotbollskanalen då.

"Det är en process som tagit längre tid än väntat men vi fortsätter förse FIFA med information som kommer att få allt godkänt så småningom."

Men till sist har allt pappersarbete nu löst sig och Hamad kan nu göra debut för det irakiska landslaget, något han bekräftar själv på Twitter.

”Äntligen, det har varit en process men vi fortsatte tro och fortsatte jobba. Nu är min del gjord. Jag är nu uttagningsbar och redo att representera Iraks landslag” skriver den förre MFF-och Hammarbyspelaren i inlägget.

Hamad spelar sedan en kortare tid tillbaka för det kroatiska laget Gorica, som han fick en drömstart med när han gjorde mål i första matchen.

Irak inledde sitt VM-kval till turneringen 2022 i torsdags med att spela oavgjort, 1-1, mot Bahrain i första matchen i den andra kvalrundan. Där måste laget hamna bland de två främsta för att ha en möjlighet att ta sig vidare till den tredje kvalrundan i Asiens kval, innan kvalet avslutas med en tredje och en eventuell fjärde runda.

Just got the great news from @FIFAcom



Finally, it’s been a process but we believed and stayed humble to the work. Now my part is done. I’m selectable and ready to represent Iraq national team!



Want to thank all Iraqi supporters for the amazing love and support🙏🏽