Hamrén svarar efter uppgifterna: "Stämmer inte riktigt"

Efter det misslyckade kvalet till EM i höstas valde Erik Hamrén att avgå som förbundskapten för Island i november. Sedan dess har 64-åringen, som var svensk förbundskapten 2009-2016, stått utan tränarjobb.

Under måndagen rapporterade journalisten Hassanin Mubarak, verksam i Mellanöstern, att Hamrén hade blivit erbjuden jobbet som förbundskapten för Iraks herrlandslag och tackat bestämt nej. Detta efter att ha pratat med flera tränare som jobbat med Irak och sagt att fotbollsmiljön var "komplex och olämplig att arbeta i".

Det är emellertid inte hela sanningen, berättar Hamrén när Fotbollskanalen ringer upp.

- Det stämmer inte riktigt. Det stämmer att jag fick en förfrågan via en kontakt om jag var intresserad av att ta ett snack. Den förfrågan slog jag ner. Men jag hann inte tacka nej till något jobberbjudande eftersom vi aldrig kom så långt. Jag vill inte gå in på det så mycket, men det finns alltid olika anledningar till att tacka nej givetvis, säger Hamrén.

Har du haft andra förfrågningar utöver Irak?

- Ja, jag har haft några förfrågningar från både klubb- och landslag om jag varit intresserad att gå vidare med snack, men jag har tackat nej. Av olika anledningar har jag inte varit intresserad, så det finns inget konkret nu, säger Hamrén, som inte vill gå in närmare på vilka länder eller klubbar det rör sig om.

Däremot kan han dela med sig av vad han letar efter när han får nya förfrågningar.

- Jag tittar först och främst på det sportsliga, sedan på det ekonomiska och det sociala. Ibland stämmer alla tre, ibland två eller en och ibland ingen. Jag har blivit lite mer kräsen de sista åren och det ska vara något spännande om det ska vara så att jag hoppar på det. Jag är sugen, men förfrågningarna har inte känts tillräckligt intressanta. Några har varit väldigt bra ekonomiskt, några har känts spännande fotbollsmässigt, men helheten har inte känts rätt.

Vad gör du annars nuförtiden?

- När du ringde var jag på en golftävling, så det blir en hel del golf för att få spänning och adrenalin i tillvaron. Jag har 13 i handicap, så det går mycket upp och ner (skratt).

Hamrén decided to turn down the offer after contacting several coaches who had worked with Iraq who told him the football environment was "complex and unsuitable to work in," suffering from many problems, notably highlighting the Iraq FA not paying Katanec for 7 months! 🇮🇶🇸🇪 https://t.co/CpS0FuSD7l