Här vaccinerar sig det spanska landslaget inför Sverige-matchen

Spanien tillhör samma grupp som Sverige i EM, och på måndag ställs de mot varandra. Inför matchen har båda landslagen drabbats av positiva coronafall. Detta har fått båda landslagen att agera, på olika sätt.

Båda nationerna har kallat in spelare till reservbubblor, och under torsdagen meddelade Spanien att de skulle vaccinera hela truppen. Motiveringen?

"Syftet med den här vaccinationen är att göra det enklare för Spanien att spela EM med full säkerhet", skriver förbundet på sin hemsida.

Och nu är det gjort, under fredagen meddelade de att alla spelare vaccinerats. De som tidigare fått en dos fick enligt Diario AS vaccinet Pfizer, och de som inte tidigare fått vaccinerades med Janssens en dos vaccin. Detta efter att alla 39 spelare i de två bubblorna testade negativt för corona under torsdagen.

ANNONS

Se när spelarnas vaccineras i tweeten nedan.