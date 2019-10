Inte en kvalförlust på över tio år - så mår det engelska landslag som rusar mot EM

Det är nästan på dagen tio år sedan England senast förlorade i ett kvalspel till EM, VM och Nations League. Sedan dess - då Robert Green tog ett tidigt rött kort i en för England irrelevant match - har landslaget noterats för 40-talet utan förlust.

Till denna samling har Tom Heaton och Ben Chilwell tvingats tacka nej. Förbundskapten Gareth Southgate har även valt att förbise flera stora namn för att istället testa yngre, lovande förmågor.

Men i vilken form är spelarna som på fredagskvällen tar sig an Tjeckien?

MÅLVAKTER

(M=Matcher, IM=Insläppta mål, HN=Hållna nollor)

Jordan Pickford, Everton

(M: 12, IM: 15, HN: 3)

Nummer ett i såväl klubb som landslag, men visst finns det argument för att Pickford inte alltid håller för den här nivån. Den här säsongen har han väl ungefär tagit det som förväntats, men inte så mycket mer. Ofta känns det som att hans precisa spel med fötterna och spektakulära räddningar trumfar andra - och för en målvakt mer vitala - ingredienser i spelet. Svag höst, har mer att ge. Tredje färst räddningar i PL hittills.

Nick Pope, Burnley

(M: 8, IM: 9, HN: 3)

Målvakten har kommit tillbaka från fjolårets skadehelvete med bravur. Burnley ser plötsligt nästan lika stabilt ut som man gjorde för ett par år sedan. Blott fem lag har bättre defensivt facit än Burnley. Briljerade senast mot Everton. Femte flest räddningar i Premier League.

Dean Henderson, Sheffield United

(M: 8, IM: 7, HN: 3)

Lånet från Manchester United, som ersatte skadade Tom Heaton, har överträffat alla förväntningar. Sheffield United har visat upp en förträfflig defensiv, men man har haft desto svårare i offensiven. Noterats för 23 räddningar i PL. Får hoppas att den matchavgörande blundern mot Liverpool inte påverkar honom. Vi lär se mer av honom i framtiden.

BACKAR

(M=Matcher, IM=Insläppta mål, HN=Hållna nollor, G=Mål, A=Assist).

Ben Chilwell, Leicester City

(M: 6, IM: 5, HN: 2, A: 1)

Spekulerades att vänsterbacken fanns på Manchester Citys önskelista i somras. Pratas nu även om Chelsea. Fullt förståeligt. Mycket stabil i defensiven, men kan förbättra det offensiva överlappandet en aning. En viktig kugge i det Leicester som på allvar kommer att vara med och utmana om en plats i topp fyra. Bör vara förstaval på vänsterbacken.

Michael Keane, Everton

(M: 9, IM: 15, HN: 2)

Har spelat samtliga minuter för Everton under hösten. Har väl aldrig egentligen motsvarat förväntningar och prislapp, men är å andra sidan inte ett av Evertons mest akuta problem. Blandar stabila insatser med helt feltajmade ingripanden. Verkar ha Southgates förtroende, men måste höja sig om han inte ska förlora sin plats till Lewis Dunk, James Tarkowski med fler.

Harry Maguire, Manchester United

(M: 8, IM: 8, HN: 2)

United var ute efter att få samma effekt som Liverpool efter köpet av Virgil van Dijk - och betalade således därefter. Den har uteblivit. Svårt att lasta Maguire för den höga prislappen. Får relativt höga betyg i lokalpress för säsongsinledningen, men har mer att bevisa - både individuellt och i sitt understöd till svenske kollegan. Given i landslaget.

Danny Rose, Tottenham Hotspur

(M: 8, IM: 16, HN: 0, A: 1)

Att 29-åringen får fortsatt förtroende i såväl klubb- som landslag har nog mer att göra med den undermåliga konkurrensen. Är inte alls det han en gång var: spännande och solid. Istället har säsongsinledningen präglats av en läckande defensiv och otillräckligt offensivt bidrag. Måste visa upp sig.

Trent Alexander-Arnold, Liverpool

(M: 12, IM: 15, HN: 2, G: 1, A: 3)

Blott 21 år men ses redan vara en av världens främsta på sin position. Under säsongsinledningen har han visat upp sin känsliga inläggsfot, men även tryckt in en kanon från distans. Man vinner visserligen sina matcher, men ett varningens finger bör höjas för antalet insläppta mål. Given i landslaget.

Joe Gomez, Liverpool

(M: 6: IM: 8, HN: 1)

Sågs inledningsvis ut som en startspelare, men har fått begränsat med speltid under hösten. När han väl spelat har det gått knackigt för 22-åringen. Fortfarande ung och behöver speltid för att komma in i det igen. Han hade nog större förhoppningar om hösten. Måste visa upp sig på denna samling.

Tyrone Mings, Aston Villa

(M: 8, IM: 11, HN: 2, A: 1)

Det tycktes anmärkningsvärt att Aston Villa betalade närmare 300 miljoner för en tidigare skadedrabbad mittback som säsongen innan inte tog plats i Bournemouth. Men Mings har fortsatt spela på samma höga nivå som i Championship och är förtjänt av denna landslagsplats. Bortsett från blundern stod mittbacken för en briljant insats senast.

Kieran Trippier, Atlético Madrid

(M: 8, IM: 6, HN: 5, A: 1)

Otroligt inspirerande att Trippier vågade testa lyckan i Spanien och under Diego Simeone. Plötsligt ser Trippier ut att förstå hur han ska försvara. Har definitivt gjort sin del i Atléticos fina defensiva facit hittills. Lär få spela i en av matcherna.

Fikayo Tomori, Chelsea

(M: 8, IM: 11, HN: 1, G: 1, A: 1)

Man kan välja att se Tomoris genombrott och landslagsplats på två sätt. Antingen blir man förvånad att en spelare som nyligen sågs vara fjärdeval i Chelsea nu är med i landslaget. Eller så tar man sig en titt på Tomoris fjolår, då han - under Lampard - utsågs till “Säsongens spelare” i Derby. Har representerat England på flera nivåer och vann U20-VM för två år sedan. Imponerande höstsäsong, men har mycket att finslipa. Stundtals slarvig.

MITTFÄLTARE

(M=Matcher, G=Mål, A=Assist)

Jordan Henderson, Liverpool, (M: 11)

Kaptenen har fått axla allt större ansvar nu när James Milners speltid minskat drastiskt. Har imponerat under säsongsinledningen i det Liverpool som ser ut att ha ett säkert grepp om ligatiteln. Ovanligt svag insats när Salzburg hämtade in ett tremålsunderläge senast. Men alltjämt given i landslaget.

Ross Barkley, Chelsea, (M: 8, G: 1)

I det Chelsea som har sprudlat av framåtanda och optimism har Barkley varit det kanske tydligaste undantaget. Så bra som han var under försäsongen trodde man på något storslaget i år. Istället känns det som att övertänker varenda situation. Har mycket att bevisa.

Declan Rice, West Ham, (M: 8)

Hade det inledningsvis tungt i Mark Nobles frånvaro, men har under den senaste månaden presterat på topp igen. En framtida världsmittfältare? Bidrar såväl defensivt som offensivt, med sina långa, breddande passningar. Fin höst av 20-åringen.

Mason Mount, Chelsea, (M: 11, G: 4, A: 1)

Mittfältaren, född 1999, gjorde redan ifjol en drös mål och assist i Championship - men inte trodde man på denna utveckling? Har varit en av Chelseas främsta hittills. Noterats för fyra mål och en assist. Har en unik förmåga att kunna identifiera små lediga ytor inne i straffområdet, därifrån han placerar in sina avslut. Snackas om att han finns med från start mot Tjeckien.

Harry Winks, Tottenham Hotspur, (M: 10)

En av få positiva bitar som Tottenham tar med sig in i uppehållet. Nu har man åkt på tre kännbara förluster på slutet - Rochdale, Bayern München och Brighton - och frågan är hur länge Pochettino blir kvar? Winks namn borde i alla fall finnas med från start, oavsett tränare. Förtjänt av sin plats i landslaget, men behöver alltjämt visa upp sig.

ANFALLARE

(M=Matcher, G=Mål, A=Assist)

Harry Kane, Tottenham Hotspur

(M: 10, G: 7, A: 1)

Sju mål på tio matcher är inte fy skam. Kane är väl egentligen en av få spelare i Tottenham som presterat på förväntad nivå under säsongsinledningen. Att han inte sett bättre ut i spelet har nog sannolikt att göra med att han inte har fått så mycket understöd och hjälp.

Jadon Sancho, Borussia Dortmund

(M: 11, G: 4, A: 7)

Sancho, född 2000, stod för ett sällan skådat genombrott under fjolåret. Ser ännu bättre ut i år. Är i landslaget för att stanna. För Englands del handlar det nu bara om att få honom att prestera på samma höga nivå i landslaget som i klubblaget. Leder assistligan i Bundesliga.

Raheem Sterling, Manchester City

(M: 11, G: 9, A: 2)

Det märks att Sterling tagit steget upp och jämförs med dem allra bästa. För även om han gjort sex ligamål och haft stor del i vinster i CL och LC så pratas det ändå om en relativ formsvacka för 24-åringen. Så bra är nämligen Sterling. Nyckelspelare.

Callum Wilson, Bournemouth

(M: 10, G: 5, A: 1)

Anfallaren, som kommit tillbaka starkt från alla allvarliga skador, har återigen stått för en stabil målproduktion. Ett kanonavslut mot Everton för ett par veckor sedan, och var sedan nära att kvittera i slutet mot Arsenal. Bournemouth och Wilson har varit bra men det finns nog mer att hämta. Fint komplement till Kane.

Marcus Rashford, Manchester United

(M: 10, G: 3, A: 2)

Inledde säsongen med att först göra dubbla mål mot Chelsea för att sedan assistera till ett mål mot Wolves. Har noterats för något enstaka mål och assist efter det - men Rashford är en av spelarna som drabbats hårdast av lagets formdipp. Ser ofta bättre ut i landslaget.

Tammy Abraham, Chelsea

(M: 11, G: 9, A: 1)

Många Chelsea-fans såg nog anfallsrollen som ett stort frågetecken inför säsongen. Higuaín hade dragit och kvar stod man med Giroud, Batshuayi och Abraham, som hade blott en säsong i Premier League bakom sig. Desto flitigare hade han visserligen varit i Championship, men hans utveckling är ändå anmärkningsvärd. Skytteligaledning, fin i djupled och klinisk i avslutsmomentet. Välförtjänt plats.