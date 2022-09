Jordan Henderson kallas in till det engelska landslaget - ersätter Kalvin Phillips

Jordan Henderson har precis återhämtat sig från en skada som hållit honom borta från spel i Liverpools senaste tre matcher, Hendersons senaste framträdande var mot Newcastle den 31 augusti då engelsmannen spelade 71 minuter.

Nu är han redo för spel igen och Gareth Southgate väljer att kalla in Henderson som ersättare till Kalvin Phillips som ska genomgå en operation för en axel, som kan göra att City-mittfältaren missar VM.

Liverpool-kaptenen anslöt till den engelska landslagssamlingen under måndagen.

England ställs mot Italien på San Siro under fredagen och tar sig sedan an Tyskland hemma på Wembley Stadium under måndagen (26 september).