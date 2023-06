Kamara tvingades avbryta smekmånad - inkallad till franska landslaget

Juventus-stjärnan Adrien Rabiot har drabbats av en skada och tvingats lämna återbud till Frankrikes EM-kvalsamlingen, där VM-finalisten ställs mot Gibraltar och Grekland.

Som ersättare har Aston Villas Boubacar Kamara, 23, kallats in och han tvingades ta ett svårt beslut. Get French Football News uppger att Kamara gifte sig i helgen och var på väg till sin smekmånad. Men i sista stund blev planerna ändrade och 23-åringen for till landslaget i stället.

"Jag vet inte om man ska skratta eller gråta", skriver hans fru på Instagram enligt Get French Football News.

Kamara står sedan tidigare noterad för tre A-landskamper.