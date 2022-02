Kanada leder Arnold Clark Cup efter två spelade matcher

England 0-0 Spanien

Englands tränare Sarina Wiegman hade gjort hela nio ändringar i startelvan efter matchen mot Canada förra veckan. Flera röster på Twitter såg ut att rynka bekymrat och frågade på Wiegmans val av elva strax innan avspark. Bland annat frilansjournalisten Floyd Lloyd-Hughes som uttryckte sig sig så här:

Bit baffed at Wiegman making 9 changes today. She put out a really strong team on Thursday but this seems like a mish mash. I guess maybe she’s hoping to contain Spain for 50/60 mins, let them tire and then make some game-changing subs to win it in the second half….. https://t.co/klY5c7PSOk