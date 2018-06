Kaos i Ghana - regeringen har upplöst förbundet efter korruptionsskandal

I en dokumentär som BBC gjort så fångas bland annat en kenyansk Fifa-domare på video när han tar emot mutor. Något som fått domaren avstängd från VM.

I samma dokumentär fångas Kwesi Nyantakyi ordförande i Ghanas fotbollsförbund, där totalt 14 stycken är inblandade, på video när han tar emot mutor. Nyantakyi sitter dessutom med i Fifas council (Fifas högst beslutande organ).

Nu har Ghanas regering reagerat och beslutat att stänga stoppa allt spel i alla inhemska ligor, ställa in vinterns afrikanska mästerskap för damer, som skulle hållits i landet och de har även beslutat att upplösa hela fotbollsförbundet.

"Regeringen är chockad och upprörd över innehållet i den nyligen sända dokumentären som visar undersökningen som gjorts om fotbollsförbundet. Dokumentären avslöjar Ghanas fotbollsförbund som inblandat i omfattande bedrägeri, korruption och mutor", skriver regeringen bland annat i ett pressmeddelande.

Utöver de 14 stycken från fotbollsförbundet har totalt 66 domare och även sex stycken från idrottsförbundet tagit emot mutor, skriver journalisten Gary Al-Smith på Twitter.

"Regeringen kommer inom kort att meddela tillfälliga, provisoriska åtgärder för att reglera fotbollsverksamheten i landet tills ett nytt förbund är på plats."

En regering får enligt Fifas regler inte upplösa ett förbund, utan det kan leda till höga straff, som till exempel avstängningar från turneringar som VM.

Ghanas regering skriver dock att "de kommer kommunicera med det Caf (afrikanska förbundet) och med Fifa för att få till den bästa lösningen för ghanansk fotboll.

Under torsdagen möter Ghanas herrlandslag Island i en träningsmatch. Den har inte ställts in utan startade vid 22:00.

Government to take steps to dissolve the Ghana Football Association. pic.twitter.com/vOC1k7VABU