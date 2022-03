Lagkamraterna sluter upp bakom Maguire: "Väldigt pinsamt"

Inför tisdagens match mellan England och Elfenbenskusten buades hemmalagets Harry Maguire ut av de engelska fansen.

Efter matchen, som England vann med 3-0, försvarade förbundskaptenen Gareth Southgate sin mittback och gav en känga till fansen.

Nu sluter även landslagskamraterna upp bakom Maguire.

- Jag tycker att det är löjligt. Han var lysande ikväll också, säger City-spelaren Jack Grealish till BBC efter matchen.

”Jag kan inte förstå vad som hände på Wembley i kväll. Harry Maguire har varit en koloss för England. Utan honom hade framstegen som gjordes under de senaste två mästerskapen varit möjliga. Att bli utbuad på sin hemmaarena, av ingen anledning? Vad har vi blivit? Vad som hände i kväll var bara fel", skriver Jordan Henderson på Twitter och fortsätter med att säga att han känner sig stolt över att ens dela omklädningsrum med Maguire.

Declan Rice skriver på sociala medier att han skäms över de engelska fansens beteende, och att Maguire är fantastisk på plan varje gång han representerar landslaget.

"Backa dina egna spelare. Särskilt med ett stort mästerskap framför oss", skriver West Ham-spelaren på Twitter.

Lagkaptenen Harry Kane visar också sitt stöd i sociala medier, och ger även han en känga till fansen.

"Han förtjänar inte det mottagandet. Han får full uppbackning i omklädningsrummet och borde ha samma från alla England-fans", skriver Spursstjärnan.

