Lozano förd till sjukhus efter otäck smäll i huvudet

Samtidigt som Copa América och EM är igång, spelas även Concacaf Gold Cup, och under natten till söndagen inträffade en otäck incident i matchen mellan Mexiko och Trinidad & Tobago.

Napoli-yttern Hirving Lozano var på väg mot målvakten men tacklades av en back från Trinidad & Tobago och föll rätt in i målvakten knä med sitt huvud. Mexikanen blev liggandes och sjukvårdspersonalen sprang in direkt.

Lozano såg ut att vara medvetslös och blödde från ett djupt sår. Efter några minuters behandling fördes han av planen med bår och nackkrage, och då var han vid medvetande. Efter att han kommit av planen fördes han till sjukhuset.

Mexikos landslaget la under matchen ut ett lugnande besked om Lozano på Twitter.

"Hirving Lozano är stabil, vid medvetande och kommer undersökas", skrev de.

Efter matchen, som slutade 0-0, uttalade sig Mexikos assisterande tränare Jorge Theiler om matchen och Lozanos skada.

- Vi skapade många chanser. Idag var det bara en huvudperson på planen och det var vi, men bollen gick inte in. Det var ett ögonblick av förtvivlan när vi såg lozano ligga på gräset, och från bänken kunde vi inte se vad han hade. Vi tänker inte och fotbollsspelaren "Chucky", utan personen.

Jorge Theiler addressed the media after tonight’s match in Arlington. 🇲🇽⚽️ #GoldCup21 | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ub8Tjo19n0