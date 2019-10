Officiellt: Andonovski tar över USA:s landslag - gör debut mot Sverige

USA tog i somras VM-guld efter att ha slagit Nederländerna i final. Men efter triumfen skulle inte Jill Ellis fortsätta som förbundskapten. Nu har det amerikanska landslaget gjort klart med en ersättare.

Förbundet meddelar på sitt Twitterkonto att det blir 43-åringen Vlatko Andonovski som tar över.

- Det är en stor ära och jag känner mig väldigt spänd på att komma igång med den här spelar- och ledagruppen då vi arbetar för fortsatt framgång, säger han i en kommentar på förbundets hemsida.

Den amerikanske nordmakedoniern Andonovski har tidigare tränat bland annat Reign F.C och Kansas City.

Andonovski kommer att göra sin första landskamp som amerikansk förbundskapten mot Sverige den 8 november.

🇺🇸 Officially Official 🇺🇸@ussoccer hires Vlatko Andonovski as the new head coach of the #USWNT.