Officiellt: Berhalter tillbaka som förbundskapten i USA

Gregg Berhalter ledde USA under världsmästerskapet i Qatar.

Efter VM följde en hel del kontroverser kopplat till stjärnan, Giovanni Reyna. Efteråt har ESPN hävdat att Berhalter utsattes för utpressningsförsök under VM. Enligt uppgifterna låg landslagsspelaren Giovanni Reyna och hans fru Danielle Egan bakom utpressningsförsöket.

Reyna ska ha skickat meddelanden till högt uppsatta personer i det amerikanska förbundet och hotat att avslöja detaljer kring förbundskaptenens förflutna.

Nu står det dock klart att Berhalter kommer att leda det amerikanska landslaget fram till och med VM 2026.

- Jag är tacksam över att få möjligheten att bygga vidare på våra prestationer efter VM och att bidra till denna spännande tid för fotboll i vårt land. Spelargruppen och staben har jobbat otroligt hårt för att etablera vår identitet på och utanför planen. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans för att göra våra fans och vår nation stolta.

ESPN rapporterade tidigare under veckan att det amerikanska förbundet fört samtal med Patrick Vieira men han fick alltså inte jobbet.

Gregg Berhalter has been chosen to lead the #USMNT to the 2026 FIFA World Cup » https://t.co/ObcP1tCbvH pic.twitter.com/c85nwVS9to